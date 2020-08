Magazine Após quase 10 dias internada com Covid-19, mãe de Cauan recebe alta e deixa hospital Shirlei Máximo vai continuar tratamento em casa, com anticoagulantes e fisioterapia

A mãe do cantor Cauan, da dupla com Cleber, Shirlei Máximo, recebeu nesta segunda-feira (31) alta do Hospital Anis Rassi, em Goiânia, onde estava internada por causa da Covid-19 desde o dia 22 de agosto. Infectados pelo coronavírus, o filho dela também já está em casa, mas o marido, João Luiz Máximo, continua na UTI. De acordo com o médico Fernando Máximo, outro ...