Após polêmicas, mãe de Gabriel Medina parabeniza o filho pelo tricampeonato

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, comemorou nesta quarta (15) o tricampeonato do filho no Circuito Mundial de Surfe, em Trestles, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (14). A relação do surfista com a sua mãe e outros familiares tem sido marcada por desavenças e polêmicas desde que ele se casou com a modelo Yasmin Brunet, 33. No Stories do Instagram, Simone...