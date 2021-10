Magazine Após polêmica, Xuxa assina com a Amazon Prime para apresentar reality de drag queens Caravana das Drags é o novo projeto da rainha dos baixinhos; programa ainda não tem data definida para estrear

Xuxa Meneghel, 58, se vestiu de drag queen para anunciar que é a nova apresentadora do reality Caravana das Drags, ainda sem data definida para estrear no Amazon Prime Video. Em agosto, Xuxa teve de conviver com críticas de parte do público quando foi especulado que ela comandaria a versão brasileira do RuPaul's Drag Race Brasil. Fãs na internet diziam preferir que um...