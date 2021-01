Magazine Após minimizar Covid-19, apresentador Stanley Gusman morre por complicações da doença Ele comandava o Alterosa Alerta, jornalístico da filial mineira do SBT

O apresentador Stanley Gusman, 49, que comandava o Alterosa Alerta, na TV Alterosa, filial do SBT em Minas Gerais, morreu por complicações da Covid-19, neste domingo (10). Gusman minimizou os efeitos da pandemia em recentes reportagens do programa. Pouco antes do Natal, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), pediu que as pessoas não visitassem seus f...