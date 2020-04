Depois de uma primeira live que deu o que falar, a dupla Bruno & Marrone confirmou nesta quarta-feira (15) que fará uma segunda edição do show, marcada para o dia 16 de maio (sábado), às 21h. A informação foi confirmada em um post no instagram oficial da dupla.

"Nós ouvimos vocês pedindo BIS pra nossa LIVE? Então marquem aí na agenda de vocês que dia 16 de Maio | Sábado | às 21h diretamente do nosso canal oficial do Youtube vai rolar a 2ª Live do B&M! Aguardem", dizia a publicação.

Na primeira live realizada pelos cantores, na última quinta-feira (9), Bruno se tornou meme nas redes sociais após exagerar na bebida. O cantor chorou (diversas vezes), errou a letra de algumas músicas, falou de política, quase caiu "devido ao vento", se empolgou com alguns sucessos do passado, expôs segredos íntimos de um integrante da banda e se declarou para Marrone, isso tudo sem desafinar em nenhum momento.

A live, obviamente, acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da internet e foi alvo de piadas em outras transmissões ao vivo de cantores sertanejos.