Magazine Após internação, Lulu Santos recebe o diagnóstico de dengue e remarca shows Cantor também se recupera de gastroenterite aguda causada por gripe e não se apresentará mais no interior de SP

Lulu Santos, que se recupera em casa de um quadro de gastroenterite causado pela Influenza A, recebeu o diagnóstico de dengue. O cantor recebeu alta na segunda-feira, 10, após ficar internado dois dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Ele deu entrada no hospital depois de sentir um mal-estar no sábado, 8. Desde então, Lulu segue em repouso. Com o novo ...