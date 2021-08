O Cine Cultura de Palmas será reaberto nesta sexta-feira, 6, às 20 horas, com a exibição do documentário "Mulheres da Cena", produzido pela Cia Lamira Artes Cênicas. O cinema no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho passou 17 meses fechado devido a pandemia da Covid-19, entretanto na última quarta-feira, 4, a Vigilância Sanitária aprovou as medidas de prevenção e o plano de descontingenciamento apresentado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP).

Essa exibição de "Mulheres da Cena" também funcionará como um evento-teste para verificar o cumprimento das medidas. A partir da próxima semana, a programação geral do Cine Cultura voltará com as exibições cotidianas. Conforme a FCP, o espaço está sinalizado com cartazes informativos sobre o uso obrigatório de máscaras, as poltronas estão com o distanciamento exigido e, no local, estão disponíveis álcool em gel.

“O retorno das atividades do cinema foi planejado seguindo todas as normas de segurança para este tipo de espaço, desde o distanciamento entre as pessoas, ao uso de EPIs. Além disso, neste primeiro momento, a ocupação será de somente de 50% da capacidade do local”, explica a curadora do Cine Cultura, Elisângela Dantas

Mulheres da Cena

O documentário “Mulheres da Cena” é uma produção da Lamira Artes Cênicas com o foco na valorização e reconhecimento das personalidades femininas das artes cênicas com a dança, circo e teatro da capital. A produção conta quem são essas mulheres, suas histórias, trajetórias, feitos, conquistas, dificuldades, realidades, impactos na comunidade e sonhos. O documentário quer apresentar a arte produzida por mulheres e fortalecer as vozes e os fazeres femininos. Este documentário tem parceria com a produtora Vanguarda e a agência Real Imagem e foi contemplado pelo Prêmio Emergencial do Tocantins - Audiovisual.