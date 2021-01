Magazine Após denúncias da classe artística ao MPF, Adetuc suspende pagamentos de editais da Lei Aldir Blanc Estado afirmou que participará de reunião na próxima sexta-feira, 29, para esclarecer os fatos e que decidirá sobre a retomada após a conversa

Em nota, a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) informou que suspendeu temporariamente os pagamentos dos editais da lei Aldir Blanc após o Ministério Público Federal (MPF) receber denúncias da classe artística. No comunicado, segundo a gestão da cultural, “mesmo tendo sido adotados todos os procedimentos legais, respei...