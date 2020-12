Magazine Após cobrança de classe artística, Adetuc apresenta balanço dos editais da Lei Aldir Blanc Cerca de 380 projetos aprovados para receber os recursos disponibilizados, entretanto Mobiliza Tocantins lembra que existem mais aproximadamente 300 iniciativas suplentes e o Estado ainda tem R$ 2 milhões que podem ser empenhados

Com toda a polêmica e descontentamento da classe artística tocantinense com a forma de execução dos recursos da Lei Aldir Blanc pelo Tocantins, A Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) concedeu uma coletiva de imprensa para apresentar um balanço sobre os editais promovidos pelo Estado. O evento ocorreu nesta quarta-feira, 30, qu...