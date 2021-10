Magazine Após 16 meses, reabertura do Centro Cultural Circo Os Kaco terá “Show da Percha” Apresentação circense ocorre neste sábado, 2, às 20 horas

Após 16 meses sem apresentações presenciais, o Centro Cultural Circo Os Kaco, em Taquaruçu, Palmas, reabre suas portas neste sábado, 2, às 20 horas, com a apresentação do espetáculo “Show da Percha” da Cia Circo do Asfalto de Santo André (SP). O Ingresso do espetáculo está com valor promocional de R$ 20,00 (meia). Na reabertura poderão ser co...