Após 15 anos de pausa, System of a Down lança músicas novas inspiradas por conflitos na Armênia

A banda norte-americana System Of A Down anunciou o lançamento de duas músicas novas após 15 anos sem novidades. A notícia chegou através das redes sociais do grupo nesta sexta-feira (6), e deixou os fãs surpresos. A motivação veio dos recentes acontecimentos entre os países Azerbaijão e Armênia, que protagonizam combates e bombardeios na região de Nagorno-Karabakh desde ...