A atriz Aracy Balabanian, de 80 anos, foi internada na noite desta segunda-feira (25) no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Segundo o hospital, ela deu entrada na unidade com um quadro de insuficiência respiratória.

A atriz foi testada para Covid-19, mas até a publicação desta matéria, o resultado não havia sido divulgado. Ela está passando por uma série de exames e, de acordo com o hospital, seu quadro inspira cuidados.