Magazine Aos 77 anos, Chico Buarque vai se casar com a advogada Carol Proner O relacionamento com a advogada Caroline Proner, 30 anos mais nova que o cantor, iniciou através de interesses políticos em comum

Chico Buarque, 77, vai se casar com a advogada Caroline Proner, 47, com quem namora desde 2017. Os nomes do cantor e compositor e da professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio) aparecem no Diário Oficial da Justiça do Rio, que anuncia a intenção do casal. A publicação foi feita pelo cartório do 3º Distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio, e foi feita ...