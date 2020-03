A atriz Gabriela Duarte entrou para o grupo de famosos que vêm pedindo para que seus seguidores fiquem em casa para frear a propagação do coronavírus no País. O posicionamento, no entanto, contraria o defendido por sua mãe, Regina Duarte, que é secretária Especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

No Instagram, Gabriela escreveu: “Todo meu respeito e gratidão aos profissionais que não podem ficar em casa (profissionais de saúde, limpeza pública, caminhoneiros, e todos aqueles que não podem parar...) mas, se você pode..... FIQUE EM CASA”.

Na mesma rede social, Regina já havia se posicionado favorável ao discurso de Bolsonaro, relacionando a Covid-19 à ponta de um iceberg chamado de crise econômica. Ela chegou a defender o presidente, que tem chamado a doença de “gripezinha”, e disse que ele está “certíssimo”.