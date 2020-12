Magazine Anunciados os filmes selecionados do V Festival de Cinema Estudantil Você na Tela; veja lista Em edição online, o festival acontece entre 09 e 11 de dezembro, com exibição pelo canal do evento no Youtube e no Curta Palmas

Nesta sexta-feira, 4, a curadoria do V Festival de Cinema Estudantil Você na Tela anunciou os filmes selecionados para o projeto. Em uma edição online, o Festival vai exibir 34 curtas, sendo 31 filmes de 12 estados brasileiros e três internacionais, entre os dias 09 a 11 de dezembro. As produções serão exibidas pelo canal do festival no Youtube e no Curta Palmas. A cerimônia de pre...