Magazine Antologia Tocantina 2021 recebe 600 poemas e habilita 417 poemas em 129 inscrições Iniciativas seleciona os melhores textos para um livro, além de premiar os cinco primeiros colocados

A primeira etapa do concurso da Antologia Tocantina 2021 – José Gomes Sobrinho recebeu 600 poemas, com 417 habilitados do total de 129 inscrições. Essa proposta do gestor cultural Ronaldo Teixeira selecionará os melhores textos que comporão o livro-antologia, além de premiar os cinco primeiros colocados que receberão o montante de R$ 7.500,00. A previsão é de que os ...