Magazine Anthony Hopkins volta à glória em 'Meu Pai', indicado a seis estatuetas no Oscar O trabalho do britânico no filme vem sendo celebrado, por críticos mundo afora, como a melhor atuação do ator ao longo de toda sua carreira

Anthony caminha devagar por um apartamento decorado com tons neutros e mobiliário elegante. Anne, sua filha solteira, chega para uma visita, conversa com ele e sai. Pouco depois, a cena praticamente se repete -com a exceção de que, agora, a herdeira tem outro rosto, é casada e o imóvel já não pertence mais ao protagonista de "Meu Pai". Pode parecer confuso, mas é ...