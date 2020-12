Magazine Antes do Você na Tela, Festival disponibiliza produções de edições anterior no Mostra Reprises Iniciativa marca os cinco anos do Festival Você na Tela

Marcado para acontecer de quarta-feira, 9, a sexta-feira, 11, o V Festival de Cinema Estudantil Você na Tela, antes tem um momento para exibição de audiovisuais produzidos em edições anteriores do evento, com a Mostra Reprises. Essa iniciativa marca a comemoração dos cinco anos do Festival e tem disponíveis 22 produções no canal do Você na Tela no Youtube. Nesses cinco anos de Festival ...