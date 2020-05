Magazine “Antes de ser chef, é preciso primeiro ser um cozinheiro de corpo e alma”, diz chef Millena Barros Chef representa o Tocantins no Mestre do Sabor e conversou sobre a competição e sua carreira com o JTo

Representante do Tocantins a segunda temporada do Mestre do Sabor, da Rede Globo, a chef Millena Barros conversou com o Jornal do Tocantins sobre a competição e também sobre sua carreira como profissional da gastronomia. Milena, natural de Divinópolis aos seus 34 anos, falou da alegria de ver a recursão da sua participação no Tocantins: “um momento memorável em minha v...