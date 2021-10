Magazine Aniversário de 33 anos do Tocantins com música, reabertura de fonte e galeria de governadores Programação começa às 17 horas desta terça-feira, 5, e será transmitida pelas redes sociais

O Estado realiza nesta terça-feira, 5, quando é comemorado os 33 anos de criação do Tocantins, uma programação cultural e musical online. A programação contará com lives musicais de dez artistas locais que serão transmitidas pelas redes sociais do Governo, além da inauguração da Galeria Dos Governadores e reabertura da Fonte Luminosa na Praça dos Girassóis. Essa progra...