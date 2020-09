Magazine Anitta volta ao palco de Jimmy Fallon, agora como atração principal A brasileira vai apresentar a música "Me Gusta", que ela lançou recentemente e tem participações de Cardi B e Myke Towers

Anitta, 27, vai ser a atração musical do The Tonight Show, popular late show da rede americana de TV NBC. A brasileira vai apresentar a música "Me Gusta", que ela lançou recentemente e tem participações de Cardi B e Myke Towers. Essa não será a primeira aparição dela no programa apresentado atualmente pelo comediante Jimmy Fallon. Em 2017, ela esteve no programa para a...