Magazine Anitta tem música inédita incluída na trilha de 'Velozes e Furiosos 9' A previsão é que o filme estreie no dia 22 de julho no Brasil. Nos Estados Unidos, ele deve chegar quase um mês antes, no dia 25 de junho

O filme "Velozes e Furiosos 9" terá um gostinho especial para os brasileiros. É que uma música de Anitta, 28, foi escolhida para a trilha sonora da produção. Trata-se de "Furiosa", canção até então inédita. Nesta quinta-feira (27), o perfil oficial do filme no Twitter fez uma publicação sobre as mulheres do filme, na qual é possível ouvir um trecho da música ao fun...