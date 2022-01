Magazine Anitta se apaixona por Rodrigo do BBB22, mas pede que não seja 'bolsominion' Pelas redes sociais, ela foi direta: "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte. Não seja hétero top, bolsominion, machista, amém"

