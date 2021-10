Magazine Anitta, Pabllo Vittar e Ludmilla concorrem a melhor artista no MTV EMA 2021 A celebração global da música tem na liderança, com oito indicações, o cantor Justin Bieber

As cantoras Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Manu Gavassi e Pabllo Vittar concorrem como melhor artista brasileiro no MTV EMA 2021, premiação que será exibida ao vivo, diretamente do Papp László Budapest Sportaréna, na Hungria, no dia 14 de novembro, a partir das 16h. A celebração global da música também tem na liderança, com oito indicações, o cantor Justin Bieber...