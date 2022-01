Anitta, 28, está por dentro do Big Brother Brasil 2022 (Globo). Através de suas redes sociais, a cantora tem falado bastante sobre seu interesse no participante Rodrigo Mussi, 36, do grupo Pipoca. Nesta quarta-feira (19) a artista chegou a mencionar o diretor do reality, Boninho, 60, e até pediu para entrar.

"Corre aqui Boninho [menção] sábado eu tô de folga no Rio me bota lá na casa para tomar um sol na piscina rapidão", escreveu Anitta ao responder um tuíte sobre a combinação astrológica entra ela e o participante do programa.

Mais cedo, Mussi chegou a falar sobre a cantora durante uma conversa com os brothers. O gerente comercial afirmou ter se impressionado ao escutar uma música de Anitta quando estava de passagem na Austrália. "Orgulho para nós brasileiros", disse o brother.

Anitta, por sua vez, repostou o momento em que Mussi falava sobre ela no BBB 22 e ainda escreveu: "Tô te esperando, amor... ganha aí pra gente ser milionário juntos".

A "investida" da cantora começou na quarta-feira (18), quando notou Rodrigo pela primeira. Pelas redes sociais, ela foi direta. "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte. Não seja hétero top, bolsominion, machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu.

A equipe que administra as redes sociais do participante entrou na brincadeira e começou a "flertar" através de postagens e publicações.