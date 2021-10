Magazine Anitta lança música 'Faking Love' e diz que nos EUA consegue sair e beijar muito Single foi gravado em parceria com a rapper Saweetie e é a terceira música a ser divulgada do álbum "Girl From Rio"

Anitta, 28, lançou na noite desta quinta-feira (14) o single "Faking Love", gravado em parceria com a rapper Saweetie. Terceira música a ser divulgada do álbum "Girl From Rio", essa é também uma canção que traz novidade à carreira da cantora, já que ela apresenta o funk melody aos seus fãs internacionais. Apesar do novo álbum ainda não possuir data de lançamento, Anitta...