Magazine Anitta e MC Lan concorrem a Grammy Latino com poucos brasileiros em destaque Quem teve mais indicações na premiação de 2020 foi o cantor colombiano J Balvin, com 13, logo depois do porto-riquenho Bad Bunny, que foi lembrado 11 vezes pela Academia Latina de Gravação

O Grammy Latino divulgou na manhã desta terça (29) a lista de indicados à premiação. A cantora Anitta e o funkeiro MC Lan são dois dos poucos brasileiros a disputar um prêmio importante fora das categorias de língua portuguesa. Eles concorrem com a música "Rave de Favela", faixa em que eles cantam e que tem produção do grupo americano Major Lazer, e disputa a melhor c...