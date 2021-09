Magazine Anitta comparece ao Met Gala com fenda poderosa; confira outros looks É a primeira vez da cantora brasileira em um evento fashionista, convidada por Alexandre Biram, CEO da Arezzo. O Met Gala reúne diversas estrelas internacionais, e é beneficente

Anitta, 28, usou um vestido preto com decote e uma fenda poderosa para sua estreia no Met Gala, maior festa mundial do mundo da moda, realizado anualmente Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Trata-se do retorno do baile, que não ocorreu no ano passado por causa da pandemia. O vestido da cantora foi desenhado pelo estilista Peter Dundas e escolhido por Anna W...