A cantora Anitta, 27, está feliz da vida. Ela acaba de aparecer na 90ª posição do ranking da revista Billboard com a música "Me Gusta", feita em parceria com a americana Cardi B e com o porto-riquenho Myke Towers.

Esta é a primeira vez que a artista brasileira figura na lista da parada musical mais importante do mundo, o Hot 100. Pelas redes sociais, Anitta celebrou. "Eu vou ficar bêbada agora mesmo", disse ela que também invocou os fãs de Cardi e Myke.

Essa não é a primeira vez que um artista brasileiro aparece na lista. Tom Jobim (1927-1994) e Vinicius de Morais (1913-1990), na gravação de "Garota de Ipanema", com Astrud Gilberto, apareceram no quinto lugar do ranking em 1964. Nomes como Michel Teló e Nego do Borel também já foram vistos no ranking Hot 100 da Billboard.

Com look de onça e acompanhada de bailarinas usando mascaras, Anitta foi a atração principal musical da noite de 23 de setembro, no programa The Tonight Show, popular late show da rede americana de TV NBC.

Ao anunciar a cantora, o apresentador Jimmy Fallon disse que "Girl From Rio" é o nome do novo disco de Anitta. A brasileira cantou sua nova música "Me Gusta". Cardi B e o cantor Myke Towers participaram de forma remota. Imagens do Rio também foram exibidas durante a apresentação.

Essa não foi a primeira aparição dela no programa apresentado atualmente. Em 2017, a cantora esteve no programa para apresentar a música "Switch", que lançou ao lado de Iggy Azalea.