Magazine Andressa Suita se manifesta pela primeira vez após término com Gusttavo Lima: ‘foi um choque’ Modelo disse ter sido pega de surpresa com o pedido do sertanejo para o término e afirmou não ter tido escolha sobre o fim do relacionamento

A modelo Andressa Suita se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira (13) sobre o fim do casamento com o cantor Gusttavo Lima, anunciado na última sexta-feira (9). Em posts feitos nos stories do Instagram, Andressa disse ter sido pega de surpresa com o pedido do sertanejo para o término e afirmou não ter tido escolha sobre o fim do relacionamento. “Precisava vir fa...