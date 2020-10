Magazine Andressa Suita fala diz que ficou 'três semanas bebendo direto' após separação de Gusttavo Lima "Eu estou voltando com a rotina de treinos, que quero mostrar para vocês, voltando com a dieta", contou ela

