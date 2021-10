Magazine André Marques deixa o comando do reality No Limite Marques assume o comando das novas temporadas do The Voice Brasil e The Voice+

André Marques, 42, não vai apresentar a próxima temporada do reality "No Limite" (Globo), que vai ao ar em 2022. Em nota, a emissora informou que ele estará a frente das novas temporadas do The Voice Brasil e The Voice+. O novo apresentador de "No Limite" será anunciado em breve. Marques assume o comando do The Voice no lugar de Tiago Leifert , que alegou razões...