Magazine Ana Paula Renault não renova contrato e se despede do SBT e do programa Fofocalizando A decisão, de acordo com nota oficial da emissora, foi em comum acordo

O SBT anunciou no início da tarde desta sexta-feira (5) que Ana Paula Renault, 39, não faz mais parte do canal e consequentemente do elenco do programa vespertino Fofocalizando. A decisão, de acordo com nota oficial da emissora, foi em comum acordo. "Em comum acordo com o SBT, Ana decidiu não renovar o seu contrato. A jornalista se despede da emissora após um ano...