Ana Paula Padrão detona revival de 'Sex and the City'

Ana Paula Padrão não gostou nem um pouco do revival da série "Sex and the City", cujos primeiros episódios chegaram ao HBO Max nesta semana. A série, que foi um fenômeno entre as décadas de 1990 e 2000, agora mostra as protagonistas aos 50 e poucos anos, mas não agradou a todos. "A não ser que você tenha entrado em coma naquela data e esteja acordando agora, não pe...