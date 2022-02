Magazine Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga em dia que ator faria aniversário Na sexta (4), no fim do Mais Você (Globo), Ana Maria ficou emocionada ao relembrar o aniversário de Veiga

Ana Maria Braga, 72, homenageou Tom Veiga, intérprete do Louro José, neste domingo (6), data em que o ator completaria 49 anos. "Hoje tem festa no céu! Seria o aniversário do Tom. Eu consigo ouvir sua risada, que ela esteja aquecendo corações onde você estiver", escreveu a apresentadora no Instagram ao lado de uma foto do artista. Na sexta (4), no fim do Mais Você (...