Magazine Ana Maria Braga conta que está curada do câncer de pulmão Apresentadora afirmou que parou de fumar e também falou sobre os próximos passos

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, foi entrevistada nesta sexta-feira (24), no 'Encontro com Fátima Bernardes' e anunciou que está curada do câncer de pulmão. "Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame d...