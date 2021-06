Magazine Ana Clara terá programa sobre The Voice Kids no Globoplay Desta vez será sobre The Voice Kids, atração musical da Globo que estreia no próximo domingo (6)

Ana Clara Lima, 24, vai comandar mais um programa sobre reality shows. Desta vez será sobre The Voice Kids, atração musical da Globo que estreia no próximo domingo (6). A novidade foi anunciada nesta segunda (31), em evento virtual com jornalistas. O programa de Ana Clara começa na sexta (11), e será exibido no Globoplay. Ela vai receber convidados especiais, técnic...