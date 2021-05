Magazine 'Amor que não tem fim', Gil se emociona ao encontrar sua mãe Quarto finalista se emocionou e chorou muito ao encontrar sua mãe, Jacira Santana, que publicou o momento em seu Instagram

Após ter sido eliminado no último Paredão da 21ª edição do Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, se emocionou e chorou muito ao encontrar sua mãe, Jacira Santana, que publicou o momento em seu Instagram. "Amor que não tem fim", começou ela na legenda do registro, "a maior felicidade de minha vida!", completou. Gil deixou a casa mais vigiada do Bra...