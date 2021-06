O ex-participante do BBB 21, Arthur Picoli, 26, criticou a possível realização da Copa América no Brasil em suas redes sociais, nesta terça-feira (1º). "Eu amo esporte, mas primeiramente eu amo a vida dos meus", escreveu.

Atualmente, Picoli é instrutor de crossfit, porém ele já foi jogador de futebol profissional e chegou a atuar como capitão do time Atlético Goianiense no sub-17. "Número absurdo de mortes e casa: a. Envolvidos: bora fazer a Copa América no Brasil", também escreveu em seu Twitter.

Realizar a Copa América no Brasil foi uma decisão em conjunto da Conmebol, CBF e governo brasileiro, após Argentina e Colômbia terem desistido de sediar a competição. O torneio começaria no próximo dia 13 e terminaria em julho.

A Conmebol agradeceu ao governo através do Twitter, no entanto, não obteve uma resposta oficial. "O melhor futebol do mundo trará alegria e paixão a milhões de sul-americanos. A Conmebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e à sua equipe, bem como a Confederação Brasileira de Futebol, por abrir as portas daquele país ao que é hoje o evento esportivo mais seguro do mundo."

"A América do Sul vai brilhar no Brasil com todas as suas estrelas!", terminou. O ministro Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) afirmou nesta segunda-feira (31) que a realização da Copa América ainda não está definida, mas disse que caso o evento ocorra, seguirá os protocolos sanitários.

"Não tem nada certo. Estamos no meio do processo, mas não vamos nos furtar a uma demanda, caso seja possível atender", disse Ramos. Uma decisão deve ser anunciada ainda nesta terça.