Amazon divulga primeiras imagens de Camila Cabello como Cinderela Além de Cabello, também estão no elenco nomes como Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan e Billy Porter

A Amazon Prime Video divulgou na sexta-feira (14) as primeiras imagens oficiais de Camila Cabello, 24, como Cinderela. A cantora e namorada de Shawn Mendes, 22, vai ser a protagonista de uma nova versão do conto clássico. "Cinderela é um clássico que todos conhecemos e amamos, mas desta vez com um toque moderno e único e estrelado pela sensacional Camila Cabello e um e...