Alok e Romana Novais descobrem sexo do bebê com chá revelação surpreendente Fumaça rosa tomou conta do topo do prédio vizinho nesta quarta (12)

O casal Alok e Romana Novais descobriu o sexo do bebê no início da manhã desta quarta-feira (12). Em um vídeo que circula nas redes sociais, os dois aparecem na sacada da casa quando são surpreendidos com uma fumaça cor-de-rosa no topo do prédio vizinho, que anunciou a chegada de uma menina. Os dois se abraçaram bastante emocionados, e familiares que estavam...