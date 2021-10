Magazine Alok é eleito o quarto melhor DJ do mundo por revista especializada Além da premiação, Alok também tem o título de brasileiro mais ouvido no mundo. Ele tem quase 19 milhões de ouvintes mensais só no Spotify

Alok, 30, aparece na quarta posição do concorrido ranking da revista especializada DJ Mag, que é atualizado anualmente. O DJ brasileiro, que concorreu com colegas de vários países, subiu uma posição com relação ao ano passado. O ranking da DJ Mag reúne os principais DJs do mundo e é considerado um dos principais da cena eletrônica. Alok foi o primeiro brasileiro a figu...