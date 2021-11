Magazine Alinne Moraes ri de fofocas sobre ela e Cauã em novela, e diz que marido os juntou A atriz e modelo, retorna às passarelas para desfilar na SPFW

Alinne Moraes, 38, que interpreta a personagem Bárbara na novela "Um Lugar ao Sol" (Globo), retorna às passarelas para desfilar pela Torinno, nesta quarta-feira (16), no primeiro dia de desfiles da SPFW. Com a novela toda gravada, a atriz aproveitou a oportunidade para cortar o cabelo para o desfile. No backstage, ela falou para o reportagem sobre o desafi...