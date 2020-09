Magazine Alice Braga estreia série da HBO dirigida por Luca Guadagnino Na trama, ela vive a enfermeira de Exército Maggie, casada com Sarah (Chloë Sevigny) e mãe socioafetiva do protagonista Fraser (Jack Dylan Grazer)

Quando soube sobre a oportunidade de trabalhar em um projeto de Luca Guadagnino, Alice Braga, 37, não pensou duas vezes. A atriz acompanha as produções do diretor indicado ao Oscar por "Me Chame pelo Seu Nome" há anos, e pôde conhecer seu trabalho de perto ao integrar o elenco de "We Are Who We Are", nova série dramática que será lançada na HBO nesta segunda-feira (14). Na trama,...