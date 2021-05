Magazine Alegrias e medos de se tornar mãe durante a pandemia Neste Dia das Mães, o Jornal do Tocantins ouviu as histórias de três mulheres que engravidaram neste período de crise sanitária

Um misto de amor, felicidade e medo definem os sentimentos das mulheres que se tornaram mães durante a pandemia da Covid-19. Com mais de um ano de registros de infectados pela Covid-19 no Tocantins, em lembrança ao Dia das Mães, o Jornal do Tocantins conversou com mulheres que geraram uma vida em meio a um período de incertezas, dúvidas e muitas perdas. Mulheres...