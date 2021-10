Magazine Alec Baldwin cita choque e tristeza após matar colega acidentalmente em set Ele diz que a diretora era "esposa, mãe e muito admirada pelos colegas" e que agora vai colaborar com a polícia

O ator Alec Baldwin, 63, falou pela primeira vez após matar uma diretora de fotografia e ferir outro diretor no set de filmagens do filme "Rust". Pelas redes sociais, publicou seu relato. "Não há palavras para descrever meu choque e tristeza com o acidente trágico que tirou a vida de Halyna Hutchins", começou ele. Ele diz na sequência que a diretora era "esposa...