Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada neste domingo (17) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa. Formação do paredão De acordo com a dinâmica da semana, o anjo Matteus estava autoimune e podia imunizar um particip...