Agnaldo Timóteo é internado em UTI por complicações da Covid-19

O cantor Agnaldo Timóteo, 84, está internado em um hospital do Rio de Janeiro em decorrência de complicações da Covid-19. Ele foi diagnosticado com o vírus na quarta-feira (17) e encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O artista já havia tomado a primeira dose da vacina e contraiu a doença no intervalo para a segunda dose. A primeira dose foi tomada por el...