Magazine Advogada de Duda Reis diz que Nego do Borel descumpriu medida protetiva Em setembro do ano passado, o cantor foi indiciado por lesão corporal contra Duda. A informação foi dada pela própria influenciadora em suas redes sociais e confirmada pela advogada do artista

Na última semana, o cantor Nego do Borel, 29, mostrou uma tatuagem nas redes sociais. Na nova imagem, que anteriormente era o nome Duda, uma homenagem a sua ex-namorada, Duda Reis, 20, ele escreveu o nome "William" e depois adicionou as palavras "do Borel". Portanto, o que antes era uma prova de amor, agora virou uma homenagem aos MCs William e Duda do Borel. Mas essa e...