Magazine Adetuc publica listas finais dos habilitados nos editais Aldir Blanc Projetos passarão por análise técnica dos pareceristas nos próximos dias

As listas com os resultados dos habilitados para receberem os benefícios dos editais Aldir Blanc no Tocantins já estão disponíveis no site da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa e do Mapa Cultural. Os resultados divulgados nesta quarta-feira, 23, são da segunda chamada dos certames de número 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20...